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Номер извещения
32008929195
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку форменной обуви для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 15:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Почтовый адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 920 860-73-55
Факс
--
Адрес электронной почты
TenderShH@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Бабадей Юлия Владимировна,yv.babadey@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на поставку форменной обуви для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 09:30 GMT +306.03.2020 09:3006.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929195Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку форменной обуви для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 09:3006.03.2020 09:3006.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008929195Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку форменной обуви для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.03.202016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929195Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку форменной обуви для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку форменной обуви для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Начальная цена
1 125 286,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с РАЗДЕЛОМ 5 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141425, Московская обл., город Химки, улица Авиационная, склад ООО «Шереметьево Хэндлинг»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
15.2
15.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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