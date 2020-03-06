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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку форменной обуви для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на поставку форменной обуви для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 09:3006.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929195Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку форменной обуви для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008929195

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    406

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку форменной обуви для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 920 860-73-55

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TenderShH@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабадей Юлия Владимировна,yv.babadey@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку форменной обуви для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 09:30 GMT +306.03.2020 09:3006.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929195Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку форменной обуви для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 09:3006.03.2020 09:3006.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008929195Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку форменной обуви для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929195Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку форменной обуви для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку форменной обуви для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    1 125 286,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с РАЗДЕЛОМ 5 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141425, Московская обл., город Химки, улица Авиационная, склад ООО «Шереметьево Хэндлинг»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Процедурной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    15.2

    Обувь

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20

    Производство обуви

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    11.12.2020 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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