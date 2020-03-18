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    Главная / Торги / Оказание комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и таможенному оформлению космических аппаратов и наземного вспомогательного оборудования, перемещаемых в рамках международных пусковых кампаний из третьих стран через российские аэропорты Московского авиаузла, Ульяновска, Архангельска на космодромы «Байконур», «Плесецк» и в обратном направлении после завершения пусковых кампаний для нужд АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Оказание комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и таможенному оформлению космических аппаратов и наземного вспомогательного оборудования, перемещаемых в рамках международных пусковых кампаний из третьих стран через российские аэропорты Московского авиаузла, Ульяновска, Архангельска на космодромы «Байконур», «Плесецк» и в обратном направлении после завершения пусковых кампаний для нужд АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929343Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и таможенному оформлению космических аппаратов и наземного вспомогательного оборудования, перемещаемых в рамках международных пусковых кампаний из третьих стран через российские аэропорты Московского авиаузла, Ульяновска, Архангельска на космодромы «Байконур», «Плесецк» и в обратном направлении после завершения пусковых кампаний для нужд АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008929343

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и таможенному оформлению космических аппаратов и наземного вспомогательного оборудования, перемещаемых в рамках международных пусковых кампаний из третьих стран через российские аэропорты Московского авиаузла, Ульяновска, Архангельска на космодромы «Байконур», «Плесецк» и в обратном направлении после завершения пусковых кампаний для нужд АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 15:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Протокол_179_ГО_15.04.2020_Итоги.docx

    Протокол_179_ГО_15.04.2020_Итоги.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 27526

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаврентьева Александра Ниловна

    Место рассмотрения предложений

    121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и таможенному оформлению космических аппаратов и наземного вспомогательного оборудования, перемещаемых в рамках международных пусковых кампаний из третьих стран через российские аэропорты Московского авиаузла, Ульяновска, Архангельска на космодромы «Байконур», «Плесецк» и в обратном направлении после завершения пусковых кампаний для нужд АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.202008.04.2020 11:0008.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929343Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и таможенному оформлению космических аппаратов и наземного вспомогательного оборудования, перемещаемых в рамках международных пусковых кампаний из третьих стран через российские аэропорты Московского авиаузла, Ульяновска, Архангельска на космодромы «Байконур», «Плесецк» и в обратном направлении после завершения пусковых кампаний для нужд АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и таможенному оформлению космических аппаратов и наземного вспомогательного оборудования, перемещаемых в рамках международных пусковых кампаний из третьих стран через российские аэропорты Московского авиаузла, Ульяновска, Архангельска на космодромы «Байконур», «Плесецк» и в обратном направлении после завершения пусковых кампаний для нужд АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Начальная цена

    40 270 300,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    201 351,50 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    52.29.19.110

    Услуги по экспедированию грузов

    Классификатор ОКВЭД2

    52.29

    Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/626683/name/5e97cdda470a79.23619195

    16.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/628454/name/5e99716c0ead71.97120991

    17.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и таможенному оформлению космических аппаратов и наземного вспомогательного оборудования, перемещаемых в рамках международных пусковых кампаний из третьих стран через российские аэропорты Московского авиаузла, Ульяновска, Архангельска на космодромы «Байконур», «Плесецк» и в обратном направлении после завершения пусковых кампаний для нужд АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»"

    Кол-во: 1.00000

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