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Номер извещения
32008929343
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и таможенному оформлению космических аппаратов и наземного вспомогательного оборудования, перемещаемых в рамках международных пусковых кампаний из третьих стран через российские аэропорты Московского авиаузла, Ульяновска, Архангельска на космодромы «Байконур», «Плесецк» и в обратном направлении после завершения пусковых кампаний для нужд АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.02.2020 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 797-33-33 доб. 27526
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаврентьева Александра Ниловна
Место рассмотрения предложений
121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и таможенному оформлению космических аппаратов и наземного вспомогательного оборудования, перемещаемых в рамках международных пусковых кампаний из третьих стран через российские аэропорты Московского авиаузла, Ульяновска, Архангельска на космодромы «Байконур», «Плесецк» и в обратном направлении после завершения пусковых кампаний для нужд АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.202008.04.2020 11:0008.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929343Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и таможенному оформлению космических аппаратов и наземного вспомогательного оборудования, перемещаемых в рамках международных пусковых кампаний из третьих стран через российские аэропорты Московского авиаузла, Ульяновска, Архангельска на космодромы «Байконур», «Плесецк» и в обратном направлении после завершения пусковых кампаний для нужд АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и таможенному оформлению космических аппаратов и наземного вспомогательного оборудования, перемещаемых в рамках международных пусковых кампаний из третьих стран через российские аэропорты Московского авиаузла, Ульяновска, Архангельска на космодромы «Байконур», «Плесецк» и в обратном направлении после завершения пусковых кампаний для нужд АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
Начальная цена
40 270 300,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
201 351,50 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
52.29.19.110
52.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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