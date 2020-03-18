Оказание комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и таможенному оформлению космических аппаратов и наземного вспомогательного оборудования, перемещаемых в рамках международных пусковых кампаний из третьих стран через российские аэропорты Московского авиаузла, Ульяновска, Архангельска на космодромы «Байконур», «Плесецк» и в обратном направлении после завершения пусковых кампаний для нужд АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008929343 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание комплекса услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и таможенному оформлению космических аппаратов и наземного вспомогательного оборудования, перемещаемых в рамках международных пусковых кампаний из третьих стран через российские аэропорты Московского авиаузла, Ульяновска, Архангельска на космодромы «Байконур», «Плесецк» и в обратном направлении после завершения пусковых кампаний для нужд АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"

Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА" Юридический адрес 121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18, Почтовый адрес 121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18 Контактный телефон +7 495 797-33-33 доб. 27526 Факс +7 499 749-96-13 Адрес электронной почты zakupki-center@khrunichev.ru Ф.И.О. контактного лица Лаврентьева Александра Ниловна Место рассмотрения предложений 121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru