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Номер извещения
32008929738
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка стеллажей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 647-42-72
Факс
Адрес электронной почты
nikonova.ts@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никонова Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стеллажей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 12:00 GMT +312.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929738Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стеллажей г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 12:3012.03.2020 12:3012.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008929738Дата и время вскрытия заявок Поставка стеллажей г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Подведение итогов не позднее
25.03.2020 18:0025.03.2020 18:0025.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929738Подведение итогов не позднее Поставка стеллажей г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стеллажей
Начальная цена
681 660,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
31.09.11.120
46.65
Документация лота
Кол-во: 120.00000
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