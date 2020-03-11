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Номер извещения
32008929176
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на поставку металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме
Дата публикации
27.02.2020 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1,
Почтовый адрес
445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1
Контактный телефон
+7 84862 7-00-44
Факс
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Адрес электронной почты
rogova.iv@vogk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Силаев Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Жигулевск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 07:59 GMT +311.03.2020 07:5911.03.2020 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929176Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаЖигулевск
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 08:0011.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008929176Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопрокатаЖигулевск
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 15:0016.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929176Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаЖигулевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката
Начальная цена
787 310,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
Адрес местонахождения
445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1,
445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1
24.20
24.20
Документация лота
Кол-во: 12.15000
Кол-во: 2.86100
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