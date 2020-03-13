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    Главная / Торги / Поставка инструмента SECO

    Поставка инструмента SECO

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929169Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента SECOг. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008929169

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента SECO

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№186_от_19.03.2020_Поставка_инструмента_SECO.docx

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бутузова Лилия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента SECO

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 09:00 GMT +313.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929169Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента SECOг. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 09:0013.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008929169Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента SECOг. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929169Подведение итогов не позднее Поставка инструмента SECOг. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента SECO

    Начальная цена

    153 831,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.290

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609422/name/5e78487b2844b3.53454842

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 45.00000

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