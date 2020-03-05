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    Главная / Торги / Поставка мазута топочного марки М100

    Поставка мазута топочного марки М100

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 23:5905.03.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929052Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мазута топочного М100Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008929052

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мазута топочного марки М100

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.02.2020 14:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Протокол_КЗ_20-24-К_от_06.03.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ФОКИНО
    Все закупки и тендеры ИКС-ФОКИНО

    Юридический адрес

    692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24

    Почтовый адрес

    692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24

    Контактный телефон

    +7 924 607-00-22

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    cherepanova@iks.plus

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепанова Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мазута топочного М100

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 23:59 GMT +305.03.2020 23:5905.03.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929052Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мазута топочного М100Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/

    Подведение итогов не позднее

    06.03.2020 12:0006.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929052Подведение итогов не позднее Поставка мазута топочного М100Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.03.202006.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929052Подведение итогов не позднее Поставка мазута топочного М100Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мазута топочного М100

    Начальная цена

    21 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИКС-ФОКИНО
    Все закупки и тендеры ИКС-ФОКИНО

    Адрес местонахождения

    692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24

    Классификатор ОКПД2

    19.2

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    19

    Производство кокса и нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/593725/name/5e6211d10eba68.17640445

    06.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка мазута топочного марки М100"

    Кол-во: 1000.00000

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