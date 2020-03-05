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Номер извещения
32008929052
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мазута топочного марки М100
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.02.2020 14:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24
Почтовый адрес
692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24
Контактный телефон
+7 924 607-00-22
Факс
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Адрес электронной почты
cherepanova@iks.plus
Ф.И.О. контактного лица
Черепанова Ксения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мазута топочного М100
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 23:59 GMT +305.03.2020 23:5905.03.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929052Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мазута топочного М100Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/
Подведение итогов не позднее
06.03.2020 12:0006.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929052Подведение итогов не позднее Поставка мазута топочного М100Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мазута топочного М100
Начальная цена
21 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИКС-ФОКИНО
Все закупки и тендеры ИКС-ФОКИНО
Адрес местонахождения
692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24
19.2
19
Документация лота
Кол-во: 1000.00000
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