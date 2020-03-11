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Номер извещения
32008929115
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Экспертиза промышленной безопасности технологических трубопроводов (азот, воздух) пл.112 ЦИ ТК.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
Контактный телефон
+7 499 912-84-23
Факс
Адрес электронной почты
a.mordvinova@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Мордвинова Анна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Ткацкая, д. 7
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Экспертиза промышленной безопасности технологических трубопроводов (азот, воздух) пл.112 ЦИ ТК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 10:00 GMT +311.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929115Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технологических трубопроводов (азот, воздух) пл.112 ЦИ ТКМосква, ул. Ткацкая, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 10:0011.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008929115Дата и время вскрытия заявок Экспертиза промышленной безопасности технологических трубопроводов (азот, воздух) пл.112 ЦИ ТКМосква, ул. Ткацкая, д. 7
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929115Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технологических трубопроводов (азот, воздух) пл.112 ЦИ ТКМосква, ул. Ткацкая, д. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности технологических трубопроводов (азот, воздух) пл.112 ЦИ ТК
Начальная цена
975 723,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦЭНКИ"
Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
71.20.19.190
71.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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