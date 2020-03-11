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    Главная / Торги / Отбор организации для оказания услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»

    Отбор организации для оказания услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929433Дата и время окончания срока приема заявок Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» г. Калуга, пер. Баррикад 4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008929433

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    7/2020

    Наименование закупки

    Отбор организации для оказания услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 15:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Юридический адрес

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    Почтовый адрес

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Контактный телефон

    +7 4842 50-83-02

    Факс

    +7 4842 55-06-07

    Адрес электронной почты

    grtender@kalugaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белобровская Татьяна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    г. Калуга, пер. Баррикад 4

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 12:00 GMT +311.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929433Дата и время окончания срока приема заявок Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» г. Калуга, пер. Баррикад 4

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008929433Дата и время вскрытия заявок Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» г. Калуга, пер. Баррикад 4

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929433Подведение итогов не позднее Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» г. Калуга, пер. Баррикад 4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929433Подведение итогов не позднее Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» г. Калуга, пер. Баррикад 4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»

    Начальная цена

    120 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1510 осмотров

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Калужская область, Думиничский район, п.Думиничи.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Адрес местонахождения

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во: 1.00000

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