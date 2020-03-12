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    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателя для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

    Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателя для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003310Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателя согласно технического заданияБелорецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003310

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/БФМЭ/0003

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателя для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 14:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Протокол_ЗК_ГП003310.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Белорецкий филиал общества с ограниченной ответственностью МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 34792 4-09-33

    Факс

    +7 34792 4-09-33

    Адрес электронной почты

    olv@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Олег Львович

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателя согласно технического задания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 12:00 GMT +312.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003310Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателя согласно технического заданияБелорецк

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 12:0031.03.2020 12:0031.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003310Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателя согласно технического заданияБелорецк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 12:0031.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003310Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателя согласно технического заданияБелорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателя согласно технического задания

    Начальная цена

    467 880,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ или этапа работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), выставления Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    33.14.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/618355/name/5e8ab3f08fe6a0.70501986

    06.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателя согласно технического задания"

    Кол-во:

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