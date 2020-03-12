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Номер извещения
ГП003310
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателя для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.03.2020 14:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Контактный телефон
+7 34792 4-09-33
Факс
+7 34792 4-09-33
Адрес электронной почты
olv@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Олег Львович
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателя согласно технического задания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 12:00 GMT +312.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003310Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателя согласно технического заданияБелорецк
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 12:0031.03.2020 12:0031.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003310Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателя согласно технического заданияБелорецк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту электродвигателя согласно технического задания
Начальная цена
467 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
33.14.11.000
33.14
Документация лота
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