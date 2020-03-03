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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП050500
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка оконных и дверных блоков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209
Почтовый адрес
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209
Контактный телефон
+7 937 776-08-88
Факс
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Адрес электронной почты
RR.Ahmetov@domkor.com
Ф.И.О. контактного лица
Ахметов Рустам Рифкатович
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка оконных и дверных блоков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.03.2020 08:00 GMT +303.03.2020 08:0003.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050500Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка оконных и дверных блоков Набережные Челны
Дата и время вскрытия заявок
03.03.2020 08:0003.03.2020 08:0003.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050500Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка оконных и дверных блоков Набережные Челны
Подведение итогов не позднее
05.03.2020 15:0005.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050500Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка оконных и дверных блоков Набережные Челны
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка оконных и дверных блоков
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Набережные ЧелныРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДОМКОР СТРОЙ
Все закупки и тендеры ДОМКОР СТРОЙ
Адрес местонахождения
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209
22.23.14
16.23.11
Документация лота
Кол-во: 2
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