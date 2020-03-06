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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку трансформаторов

    Запрос предложений на поставку трансформаторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050515Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку трансформаторовКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050515

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку трансформаторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 15:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение трансформаторы 27 02 2020

    Приложение №1 к Извещению_Заявка на участие в закупке

    Приложение №3 к Извещению_Справка об опыте работы

    Приложение №4 к Извещению_ Договор поставки

    Приложение №6 к Извещению_Свидетельство изготовителя

    ГП050515_протокол_подведения_итогов_06_05_2020.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-71

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sergey.Rozhdestvenskiy@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Рождественский Сергей Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку трансформаторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 08:00 GMT +306.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050515Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку трансформаторовКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 08:0006.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050515Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку трансформаторовКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 10:0030.04.2020 10:0030.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050515Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку трансформаторовКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 10:0030.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050515Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку трансформаторовКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку трансформаторов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.11.43.000

    Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/640330/name/5eb28729177f71.89431310

    06.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трансформатор"

    Кол-во: 4

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