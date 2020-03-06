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Номер извещения
ГП050515
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку трансформаторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-71
Факс
Адрес электронной почты
Sergey.Rozhdestvenskiy@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Рождественский Сергей Валентинович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку трансформаторов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 08:00 GMT +306.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050515Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку трансформаторовКолпино
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 08:0006.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050515Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку трансформаторовКолпино
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 10:0030.04.2020 10:0030.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050515Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку трансформаторовКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку трансформаторов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.11.43.000
Документация лота
Кол-во: 4
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