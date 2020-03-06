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Номер извещения
ГП050496
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Лента текстильная для производства строп.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, К. Маркса, 70
Контактный телефон
+7 34792 3-13-92
Факс
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Адрес электронной почты
azelenov@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зеленов Андрей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лента текстильная для производства строп.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 12:00 GMT +306.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050496Дата и время окончания срока приема заявок Лента текстильная для производства строп.Белорецк
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 12:0006.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050496Дата и время вскрытия заявок Лента текстильная для производства строп.Белорецк
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 12:0030.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050496Подведение итогов не позднее Лента текстильная для производства строп.Белорецк
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лента текстильная для производства строп.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО БМК-ИНВЕСТ
Все закупки и тендеры ЗАО БМК-ИНВЕСТ
Адрес местонахождения
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, К. Маркса, 70
13.96.13.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10000
Кол-во: 20000
Кол-во: 10000
Кол-во: 2000
Кол-во: 5000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 120
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