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    Главная / Торги / Запрос предложений. Лента текстильная для производства строп.

    Запрос предложений. Лента текстильная для производства строп.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050496Дата и время окончания срока приема заявок Лента текстильная для производства строп.БелорецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050496

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Лента текстильная для производства строп.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 14:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Спец-я

    Тех. задание

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БМК-ИНВЕСТ
    Все закупки и тендеры ЗАО БМК-ИНВЕСТ

    Юридический адрес

    453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, К. Маркса, 70

    Контактный телефон

    +7 34792 3-13-92

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    azelenov@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зеленов Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лента текстильная для производства строп.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 12:00 GMT +306.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050496Дата и время окончания срока приема заявок Лента текстильная для производства строп.Белорецк

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 12:0006.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050496Дата и время вскрытия заявок Лента текстильная для производства строп.Белорецк

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 12:0030.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050496Подведение итогов не позднее Лента текстильная для производства строп.Белорецк

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050496Подведение итогов не позднее Лента текстильная для производства строп.Белорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лента текстильная для производства строп.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО БМК-ИНВЕСТ
    Все закупки и тендеры ЗАО БМК-ИНВЕСТ

    Адрес местонахождения

    453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, К. Маркса, 70

    Классификатор ОКПД2

    13.96.13.130

    Ленты текстильные пропитанные или с пластмассовым или резиновым покрытием

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента текстильная 30мм (1,0 тн)"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 2"

    "Лента текстильная 60мм (2,0 тн)"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 3"

    "Лента текстильная 90мм (3,0 тн)"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 4"

    "Лента текстильная 120мм (4,0 тн)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 5"

    "Лента текстильная 150мм (5,0 тн)"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 6"

    "Лента текстильная 180мм (6,0 тн)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 7"

    "Лента текстильная 240мм (8,0 тн)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 8"

    "Лента текстильная 300мм (10,0 тн)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 9"

    "Ткань 600Д"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Нить 1100*3"

    Кол-во: 120

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