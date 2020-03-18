www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050598
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуга по перемещению УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Почтовый адрес
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Контактный телефон
+7 4872 50-08-04
Факс
--
Адрес электронной почты
Galina.Komarova@tula.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комарова Галина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Тула
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 1 - Тула, Тульская область
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050598Дата и время окончания срока приема заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 1 - Тула, Тульская областьТула
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050598Дата и время вскрытия заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 1 - Тула, Тульская областьТула
Подведение итогов не позднее
14.05.2020 16:0014.05.2020 16:0014.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 1 - Тула, Тульская областьТула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 1 - Тула, Тульская область
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации и техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации и техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
26.20.12.120
49.4
28.22.18
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 2 - Рязань и Рязанская область
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050598Дата и время окончания срока приема заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 2 - Рязань и Рязанская областьТула
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050598Дата и время вскрытия заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 2 - Рязань и Рязанская областьТула
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 16:0030.04.2020 16:0030.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 2 - Рязань и Рязанская областьТула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 2 - Рязань и Рязанская область
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации и техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации и техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
26.20.12.120
49.4
28.22.18
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 3 - Калуга и Калужская область
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050598Дата и время окончания срока приема заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 3 - Калуга и Калужская областьТула
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050598Дата и время вскрытия заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 3 - Калуга и Калужская областьТула
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 16:0030.04.2020 16:0030.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 3 - Калуга и Калужская областьТула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 3 - Калуга и Калужская область
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации и техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации и техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
26.20.12.120
49.4
28.22.18
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 4 - Орел и Орловская область
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050598Дата и время окончания срока приема заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 4 - Орел и Орловская областьТула
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050598Дата и время вскрытия заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 4 - Орел и Орловская областьТула
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 16:0030.04.2020 16:0030.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 4 - Орел и Орловская областьТула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 4 - Орел и Орловская область
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации и техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации и техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
26.20.12.120
49.4
28.22.18
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 5 - Смоленск и Смоленская область
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050598Дата и время окончания срока приема заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 5 - Смоленск и Смоленская областьТула
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050598Дата и время вскрытия заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 5 - Смоленск и Смоленская областьТула
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 16:0030.04.2020 16:0030.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 5 - Смоленск и Смоленская областьТула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 5 - Смоленск и Смоленская область
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
26.20.12.120
49.4
28.22.18
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 6 - Брянск и Брянская область
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050598Дата и время окончания срока приема заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 6 - Брянск и Брянская областьТула
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050598Дата и время вскрытия заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 6 - Брянск и Брянская областьТула
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 16:0030.04.2020 16:0030.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 6 - Брянск и Брянская областьТула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 6 - Брянск и Брянская область
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
26.20.12.120
49.4
28.22.18
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.