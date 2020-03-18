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    Главная / Торги / Услуга по перемещению УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы)

    Услуга по перемещению УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050598Дата и время окончания срока приема заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 4 - Орел и Орловская областьТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050598

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуга по перемещению УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП050598_second_parts_protocol_(4).rtf

    ГП050598_second_parts_protocol_(5).rtf

    ГП050598_second_parts_protocol_(6).rtf

    ГП050598_second_parts_protocol_(7).rtf

    Документация запроса предложений

    Документация запроса предложений

    ГП050598_second_parts_protocol_(1).rtf

    ГП050598_second_parts_protocol_(2).rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Юридический адрес

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Почтовый адрес

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Контактный телефон

    +7 4872 50-08-04

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Galina.Komarova@tula.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комарова Галина Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 1 - Тула, Тульская область

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050598Дата и время окончания срока приема заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 1 - Тула, Тульская областьТула

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050598Дата и время вскрытия заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 1 - Тула, Тульская областьТула

    Подведение итогов не позднее

    14.05.2020 16:0014.05.2020 16:0014.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 1 - Тула, Тульская областьТула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.05.202014.05.2020 16:0014.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 1 - Тула, Тульская областьТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 1 - Тула, Тульская область

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации и техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации и техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации и техническому заданию

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Классификатор ОКПД2

    26.20.12.120

    Банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    28.22.18

    Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация запроса предложений

    06.05.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/641888/name/5eb598b0e35212.21831040

    08.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подъем (спуск) на высоту одного этажа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Демонтаж УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Монтаж УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Один час перевозки УСО грузовым транспортом в черте города"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Один км перевозки УСО грузовым транспортом за городом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Один чел/час работы грузчиков при выполнении работ непосредственно с УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Один чел/час работы грузчиков при сопровождении УСО (во время перевозки УСО транспортом)"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 2 - Рязань и Рязанская область

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050598Дата и время окончания срока приема заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 2 - Рязань и Рязанская областьТула

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050598Дата и время вскрытия заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 2 - Рязань и Рязанская областьТула

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 16:0030.04.2020 16:0030.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 2 - Рязань и Рязанская областьТула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 16:0030.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 2 - Рязань и Рязанская областьТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 2 - Рязань и Рязанская область

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации и техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации и техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации и техническому заданию

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Классификатор ОКПД2

    26.20.12.120

    Банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    28.22.18

    Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация запроса предложений

    06.05.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/641891/name/5eb59a2a6ec1f4.52281794

    08.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подъем (спуск) на высоту одного этажа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Демонтаж УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Монтаж УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Один час перевозки УСО грузовым транспортом в черте города"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Один км перевозки УСО грузовым транспортом за городом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Один чел/час работы грузчиков при выполнении работ непосредственно с УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Один чел/час работы грузчиков при сопровождении УСО (во время перевозки УСО транспортом)"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 3 - Калуга и Калужская область

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050598Дата и время окончания срока приема заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 3 - Калуга и Калужская областьТула

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050598Дата и время вскрытия заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 3 - Калуга и Калужская областьТула

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 16:0030.04.2020 16:0030.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 3 - Калуга и Калужская областьТула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 16:0030.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 3 - Калуга и Калужская областьТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 3 - Калуга и Калужская область

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации и техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации и техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации и техническому заданию

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Классификатор ОКПД2

    26.20.12.120

    Банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    28.22.18

    Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/641897/name/5eb59ea2c23980.57336682

    08.05.2020

    Документация запроса предложений

    06.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подъем (спуск) на высоту одного этажа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Демонтаж УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Монтаж УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Один час перевозки УСО грузовым транспортом в черте города"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Один км перевозки УСО грузовым транспортом за городом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Один чел/час работы грузчиков при выполнении работ непосредственно с УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Один чел/час работы грузчиков при сопровождении УСО (во время перевозки УСО транспортом)"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 4 - Орел и Орловская область

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050598Дата и время окончания срока приема заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 4 - Орел и Орловская областьТула

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050598Дата и время вскрытия заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 4 - Орел и Орловская областьТула

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 16:0030.04.2020 16:0030.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 4 - Орел и Орловская областьТула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 16:0030.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 4 - Орел и Орловская областьТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 4 - Орел и Орловская область

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации и техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации и техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации и техническому заданию

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Классификатор ОКПД2

    26.20.12.120

    Банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    28.22.18

    Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/641898/name/5eb59f8f2e41e2.78916577

    08.05.2020

    Документация запроса предложений

    06.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подъем (спуск) на высоту одного этажа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Демонтаж УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Монтаж УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Один час перевозки УСО грузовым транспортом в черте города"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Один км перевозки УСО грузовым транспортом за городом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Один чел/час работы грузчиков при выполнении работ непосредственно с УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Один чел/час работы грузчиков при сопровождении УСО (во время перевозки УСО транспортом)"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 5 - Смоленск и Смоленская область

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050598Дата и время окончания срока приема заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 5 - Смоленск и Смоленская областьТула

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050598Дата и время вскрытия заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 5 - Смоленск и Смоленская областьТула

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 16:0030.04.2020 16:0030.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 5 - Смоленск и Смоленская областьТула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 16:0030.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 5 - Смоленск и Смоленская областьТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 5 - Смоленск и Смоленская область

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Классификатор ОКПД2

    26.20.12.120

    Банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    28.22.18

    Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/641900/name/5eb5a06456f724.79033633

    08.05.2020

    Документация запроса предложений

    06.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подъем (спуск) на высоту одного этажа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Демонтаж УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Монтаж УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Один час перевозки УСО грузовым транспортом в черте города"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Один км перевозки УСО грузовым транспортом за городом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Один чел/час работы грузчиков при выполнении работ непосредственно с УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Один чел/час работы грузчиков при сопровождении УСО (во время перевозки УСО транспортом)"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 6 - Брянск и Брянская область

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050598Дата и время окончания срока приема заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 6 - Брянск и Брянская областьТула

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050598Дата и время вскрытия заявок Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 6 - Брянск и Брянская областьТула

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 16:0030.04.2020 16:0030.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 6 - Брянск и Брянская областьТула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 16:0030.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050598Подведение итогов не позднее Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 6 - Брянск и Брянская областьТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перемещение УСО (банкоматы, информационно-платежные терминалы) - Лот № 6 - Брянск и Брянская область

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Классификатор ОКПД2

    26.20.12.120

    Банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    28.22.18

    Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/641902/name/5eb5a14813a878.95481939

    08.05.2020

    Документация запроса предложений

    06.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подъем (спуск) на высоту одного этажа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Демонтаж УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Монтаж УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Один час перевозки УСО грузовым транспортом в черте города"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Один км перевозки УСО грузовым транспортом за городом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Один чел/час работы грузчиков при выполнении работ непосредственно с УСО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Один чел/час работы грузчиков при сопровождении УСО (во время перевозки УСО транспортом)"

    Кол-во: 1

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