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    Главная / Торги / Услуги по заправке, ремонту и восстановлению картриджей

    Услуги по заправке, ремонту и восстановлению картриджей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050497Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по заправке, ремонту и восстановлению картриджейПенза, г.Пенза, ул.Володарского, д.8/10Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050497

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по заправке, ремонту и восстановлению картриджей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок(процент скидки)

    Дата публикации

    27.02.2020 14:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Проект договора

    Протокол_ЗК_083_Итоги.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
    Все закупки и тендеры АО НИИФИ

    Юридический адрес

    440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10,

    Почтовый адрес

    440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10

    Контактный телефон

    +7 8412 66-04-58 доб. 378412593032

    Факс

    +7 8412 55-14-99

    Адрес электронной почты

    zakupki@niifi.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьминых Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Пенза, г.Пенза, ул.Володарского, д.8/10

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по заправке, ремонту и восстановлению картриджей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 10:00 GMT +311.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050497Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по заправке, ремонту и восстановлению картриджейПенза, г.Пенза, ул.Володарского, д.8/10

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 10:0011.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050497Дата и время вскрытия заявок Услуги по заправке, ремонту и восстановлению картриджейПенза, г.Пенза, ул.Володарского, д.8/10

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050497Подведение итогов не позднее Услуги по заправке, ремонту и восстановлению картриджейПенза, г.Пенза, ул.Володарского, д.8/10

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050497Подведение итогов не позднее Услуги по заправке, ремонту и восстановлению картриджейПенза, г.Пенза, ул.Володарского, д.8/10

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по заправке, ремонту и восстановлению картриджей

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Пенза, ул.Володарского, д.8/10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИФИ
    Все закупки и тендеры АО НИИФИ

    Адрес местонахождения

    440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10,

    440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10.190

    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования

    95.11.10.130

    Услуги по заправке картриджей для принтеров

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599719/name/5e6b4d40278082.45855225

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по заправке, ремонту и восстановлению картриджей"

    Кол-во:

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    Регион:
    Томская область
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