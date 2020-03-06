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Номер извещения
32008928728
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на оказание работ по модернизации (приобретение и установка) насосных агрегатов на водозабор "Усолка" - 4 ед. для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.02.2020 14:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,
Почтовый адрес
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95
Контактный телефон
+7 912 880-83-72
Факс
+7 3424 29-26-17
Адрес электронной почты
monina_ea@bervk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Монина Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Березники
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Модернизация (приобретение и установка) насосных агрегатов на водозабор "Усолка" - 4 ед.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация (приобретение и установка) насосных агрегатов на водозабор "Усолка" - 4 ед.
Начальная цена
961 077,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Березники, ул. Березниковская 95Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95
33.12
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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