Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на оказание работ по модернизации (приобретение и установка) насосных агрегатов на водозабор "Усолка" - 4 ед. для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008928728 Уникальный номер закупки Номер закупки 8 Наименование закупки Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на оказание работ по модернизации (приобретение и установка) насосных агрегатов на водозабор "Усолка" - 4 ед. для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ВОДОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Все закупки и тендеры БВК Юридический адрес 618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95, Почтовый адрес 618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95 Контактный телефон +7 912 880-83-72 Факс +7 3424 29-26-17 Адрес электронной почты monina_ea@bervk.ru Ф.И.О. контактного лица Монина Екатерина Александровна Место рассмотрения предложений Березники Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru