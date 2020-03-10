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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку спортивной одежды

    Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку спортивной одежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008928975Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить спортивную одежду (далее - «Товар») для детско – юношеского клуба «Алмаз – Антей» и Спортивного комплекса СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», в соответствии со Спецификациями (Приложения №1, №2, №3, №4), являющимися неотъемлемыми частями Договора (далее – «Спецификации»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего ДоговораСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008928975

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку спортивной одежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_Итоговый.pdf

    Извещение

    Заявка первая часть

    Проект Договора

    Приложение 3 к Договору

    Приложение 5 к Договору

    Приложение 6 к Договору

    Приложение 4 к Договору

    Типовая документация

    Заявка вторая часть

    Ценовое

    Приложение 1 к Договору

    Приложение 2 к Договору

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется поставить спортивную одежду (далее - «Товар») для детско – юношеского клуба «Алмаз – Антей» и Спортивного комплекса СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», в соответствии со Спецификациями (Приложения №1, №2, №3, №4), являющимися неотъемлемыми частями Договора (далее – «Спецификации»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 20:0031.03.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008928975Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить спортивную одежду (далее - «Товар») для детско – юношеского клуба «Алмаз – Антей» и Спортивного комплекса СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», в соответствии со Спецификациями (Приложения №1, №2, №3, №4), являющимися неотъемлемыми частями Договора (далее – «Спецификации»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего ДоговораСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется поставить спортивную одежду (далее - «Товар») для детско – юношеского клуба «Алмаз – Антей» и Спортивного комплекса СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», в соответствии со Спецификациями (Приложения №1, №2, №3, №4), являющимися неотъемлемыми частями Договора (далее – «Спецификации»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора

    Начальная цена

    11 177 272,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    111 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка товара осуществляется в соответствии с условиями договора и приложениями к нему, в т.ч. в соответствии со Спецификациями (Приложения №1, 2, 3, 4 к Договору).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 130, лит.Х.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки товара - в соответствии с Договором. Поставка осуществляется по мере возникновения потребности у Заказчика по его заявкам, в которых указывается ассортимент товара, размерный ряд, количество товара, адрес доставки товара (далее – «Заявка»). Заявка направляется Поставщику в сканированном виде на электронный почтовый адрес с уведомлением о доставке. Поставщик обязуется поставить Заказчику каждую партию Товара по Заявкам в полной комплектации и относящимися к ней документами, осуществить доставку не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента оплаты авансового платежа, согласно п.2.4.1 Договора. Каждая партия Товара по Заявке (п.1.2 Договора) оплачивается Заказчиком следующим образом:  В течение (5) пяти банковских дней с момента подачи Заявки Заказчик перечисляет по счету, выставленному Поставщиком, предоплату в размере 50% стоимости товара, указанного в Заявке;  Окончательный расчет по Заявке, в размере 50% стоимости товара, Заказчик оплачивает в течение (10) десяти банковских дней после приема-передачи товара по Заявке и подписания Сторонами Товарной накладной (Торг 12) на партию товара, предоставления счета на оплату, счет-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    14.19.12

    Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и прочая одежда трикотажные или вязаные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.19

    Производство прочей одежды и аксессуаров одежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/601590/name/5e6f371bbf9bc6.44475363

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей одежды и аксессуаров одежды"

    Кол-во: 6501.00000

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