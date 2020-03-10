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Номер извещения
32008928975
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку спортивной одежды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.02.2020 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Факс
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставщик обязуется поставить спортивную одежду (далее - «Товар») для детско – юношеского клуба «Алмаз – Антей» и Спортивного комплекса СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», в соответствии со Спецификациями (Приложения №1, №2, №3, №4), являющимися неотъемлемыми частями Договора (далее – «Спецификации»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.03.202031.03.2020 20:0031.03.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008928975Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить спортивную одежду (далее - «Товар») для детско – юношеского клуба «Алмаз – Антей» и Спортивного комплекса СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», в соответствии со Спецификациями (Приложения №1, №2, №3, №4), являющимися неотъемлемыми частями Договора (далее – «Спецификации»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего ДоговораСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется поставить спортивную одежду (далее - «Товар») для детско – юношеского клуба «Алмаз – Антей» и Спортивного комплекса СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», в соответствии со Спецификациями (Приложения №1, №2, №3, №4), являющимися неотъемлемыми частями Договора (далее – «Спецификации»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора
Начальная цена
11 177 272,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
111 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка товара осуществляется в соответствии с условиями договора и приложениями к нему, в т.ч. в соответствии со Спецификациями (Приложения №1, 2, 3, 4 к Договору).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 130, лит.Х.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
14.19.12
14.19
Документация лота
Кол-во: 6501.00000
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