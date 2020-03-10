Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки товара - в соответствии с Договором. Поставка осуществляется по мере возникновения потребности у Заказчика по его заявкам, в которых указывается ассортимент товара, размерный ряд, количество товара, адрес доставки товара (далее – «Заявка»). Заявка направляется Поставщику в сканированном виде на электронный почтовый адрес с уведомлением о доставке. Поставщик обязуется поставить Заказчику каждую партию Товара по Заявкам в полной комплектации и относящимися к ней документами, осуществить доставку не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента оплаты авансового платежа, согласно п.2.4.1 Договора. Каждая партия Товара по Заявке (п.1.2 Договора) оплачивается Заказчиком следующим образом:  В течение (5) пяти банковских дней с момента подачи Заявки Заказчик перечисляет по счету, выставленному Поставщиком, предоплату в размере 50% стоимости товара, указанного в Заявке;  Окончательный расчет по Заявке, в размере 50% стоимости товара, Заказчик оплачивает в течение (10) десяти банковских дней после приема-передачи товара по Заявке и подписания Сторонами Товарной накладной (Торг 12) на партию товара, предоставления счета на оплату, счет-фактуры.