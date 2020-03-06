выполнение рабочей документации на мостовые переходы и сопровождение строительства мостовых переходов по объектам: «Обустройство Сюрхаратинского месторождения ЦХП (блок №4) на период пробной эксплуатации», «Обустройство Южно-Сюрхаратинского месторождения ЦХП (блок №4) на период пробной эксплуатации».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП050493 Уникальный номер закупки Номер закупки 60 Наименование закупки выполнение рабочей документации на мостовые переходы и сопровождение строительства мостовых переходов по объектам: «Обустройство Сюрхаратинского месторождения ЦХП (блок №4) на период пробной эксплуатации», «Обустройство Южно-Сюрхаратинского месторождения ЦХП (блок №4) на период пробной эксплуатации». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ Юридический адрес 443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93, Почтовый адрес 443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93 Контактный телефон +7 846 276-26-00 доб. 4102 Факс +7 846 233-46-96 Адрес электронной почты Irina.SizovaS@Giprovostokneft.ru Ф.И.О. контактного лица Сизова Ирина Сергеевна Место рассмотрения предложений Самара Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru