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    Главная / Торги / Оказание услуг по приему, транспортированию для размещения, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления (п. 30 ЗМС)

    Оказание услуг по приему, транспортированию для размещения, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления (п. 30 ЗМС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050494Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приему, транспортированию для размещения, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления (п. 30 ЗМС)г. НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП050494

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    30 ЗМС

    Наименование закупки

    Оказание услуг по приему, транспортированию для размещения, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления (п. 30 ЗМС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    27.02.2020 14:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-20

    Адрес электронной почты

    Belyaeva.YuS@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Юлия Стефановна

    Место рассмотрения заявок

    г. Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по приему, транспортированию для размещения, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления (п. 30 ЗМС)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 12:00 GMT +306.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050494Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приему, транспортированию для размещения, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления (п. 30 ЗМС)г. Ноябрьск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Предмет договора

    Оказание услуг по приему, транспортированию для размещения, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления (п. 30 ЗМС)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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    Свердловская область
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