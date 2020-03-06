www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050494
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по приему, транспортированию для размещения, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления (п. 30 ЗМС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
27.02.2020 14:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-16-20
Адрес электронной почты
Belyaeva.YuS@yamal.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Юлия Стефановна
Место рассмотрения заявок
г. Ноябрьск
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по приему, транспортированию для размещения, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления (п. 30 ЗМС)
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 12:00 GMT +306.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050494Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приему, транспортированию для размещения, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления (п. 30 ЗМС)г. Ноябрьск
Текущий статус
Заключение договора
Предмет договора
Оказание услуг по приему, транспортированию для размещения, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления (п. 30 ЗМС)
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.