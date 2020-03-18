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    Главная / Торги / конкурс в электронной форме на право заключения договора, на поставку бетона для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал"

    конкурс в электронной форме на право заключения договора, на поставку бетона для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929378Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бетонаДимитровградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008929378

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    235

    Наименование закупки

    конкурс в электронной форме на право заключения договора, на поставку бетона для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    27.02.2020 15:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№_80_от_24.03.2020г..pdf

    Конкурс_235_УОВК_2020 Бетон

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Почтовый адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Контактный телефон

    +7 84235 2-65-68

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oallyamova@ulcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аллямова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Димитровград

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бетона

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 11:00 GMT +318.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929378Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бетонаДимитровград

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 11:00GMT +318.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008929378Дата и время вскрытия заявок Поставка бетонаДимитровград

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.03.202019.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008929378Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка бетонаДимитровград

    Подведение итогов не позднее

    24.03.2020 16:0024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929378Подведение итогов не позднее Поставка бетонаДимитровград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929378Подведение итогов не позднее Поставка бетонаДимитровград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бетона

    Начальная цена

    204 777,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    см. Конкурсную документацию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    см. Конкурсную документациюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    см. Конкурсную документацию
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Классификатор ОКПД2

    23.63

    Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

    Классификатор ОКВЭД2

    23.6

    Производство изделий из бетона, цемента и гипса

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/612582/name/5e7b3eb0495f50.48645355

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий из бетона, цемента и гипса"

    Кол-во: 43.00000

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