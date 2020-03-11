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    Главная / Торги / Поставка строп

    Поставка строп

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 19:0011.03.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050534Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строп141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050534

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строп

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    27.02.2020 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП050534_second_parts_protocol.rtf

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ПОРТ 3
    Все закупки и тендеры ПОРТ 3

    Юридический адрес

    141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Почтовый адрес

    141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Контактный телефон

    +7 495 208-26-51

    Факс

    Адрес электронной почты

    avtoport3@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитина Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строп

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 19:00 GMT +311.03.2020 19:0011.03.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050534Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строп141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.03.2020 11:0012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП050534Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка строп141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Дата и время проведения

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП050534Дата и время проведения Поставка строп141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 11:0016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050534Подведение итогов не позднее Поставка строп141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050534Подведение итогов не позднее Поставка строп141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строп

    Начальная цена

    1 252 130,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1236 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    см.документациюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в размере 8 (Восемь) % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 100 170,40 (Сто тысяч сто семьдесят) рублей 40 копеек. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть предоставлено путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по реквизитам, указанным ниже: Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "ПОРТ 3" ИНН/КПП 5044060870/504401001 141551, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356 Расчетный счет 40702810038000252335 в ПАО «СБЕРБАНК» Кор. счет 30101810400000000225 БИК 044525225.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОРТ 3
    Все закупки и тендеры ПОРТ 3

    Адрес местонахождения

    141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Классификатор ОКПД2

    25.93.11.140

    Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602052/name/5e6f659e4e0f28.24671973

    16.03.2020

    документация

    02.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка строп"

    Кол-во: 1236

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