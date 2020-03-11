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Номер извещения
32008928675
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству объекта «Пункт промежуточного обслуживания гелиевых контейнеров Логистического центра в Свободненском районе Амурской области».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Почтовый адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Контактный телефон
+7 915 487-48-15
Факс
+7 495 122-20-00
Адрес электронной почты
k.mihailova@ges-helium.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Кристина Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125
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Выполнение работ по строительству объекта «Пункт промежуточного обслуживания гелиевых контейнеров Логистического центра в Свободненском районе Амурской области»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 09:00 GMT +311.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008928675Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству объекта «Пункт промежуточного обслуживания гелиевых контейнеров Логистического центра в Свободненском районе Амурской области»г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 09:0011.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008928675Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по строительству объекта «Пункт промежуточного обслуживания гелиевых контейнеров Логистического центра в Свободненском районе Амурской области»г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 23:5916.03.2020 23:5916.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008928675Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству объекта «Пункт промежуточного обслуживания гелиевых контейнеров Логистического центра в Свободненском районе Амурской области»г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.03.202016.03.2020 23:5916.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008928675Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству объекта «Пункт промежуточного обслуживания гелиевых контейнеров Логистического центра в Свободненском районе Амурской области»г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству объекта «Пункт промежуточного обслуживания гелиевых контейнеров Логистического центра в Свободненском районе Амурской области»
Начальная цена
264 675 120,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Представлены в Приложении 2 «Техническая часть» к документации о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Амурская область, Свободненский район, земельный участок с кадастровым номером 28:21:011017:116.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
Адрес местонахождения
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
41.20.40
41.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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