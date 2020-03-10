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Номер извещения
32008928695
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка блоков аппаратов воздушного охлаждения из состава газокомпрессорного агрегата для ГКА-16НК-2 объекта "Дожимная компрессорная станция-3 Ново-Уренгойского лицензионного участка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 14:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-69-54
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
FominykhAleksey@npoiskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фоминых А. В.
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
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Поставка блоков аппаратов воздушного охлаждения из состава газокомпрессорного агрегата для ГКА-16НК-2 объекта "Дожимная компрессорная станция-3 Ново-Уренгойского лицензионного участка"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 21:59 GMT +310.03.2020 21:5910.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008928695Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блоков аппаратов воздушного охлаждения из состава газокомпрессорного агрегата для ГКА-16НК-2 объекта "Дожимная компрессорная станция-3 Ново-Уренгойского лицензионного участка"614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 21:5910.03.2020 21:5910.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008928695Дата и время вскрытия заявок Поставка блоков аппаратов воздушного охлаждения из состава газокомпрессорного агрегата для ГКА-16НК-2 объекта "Дожимная компрессорная станция-3 Ново-Уренгойского лицензионного участка"614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 15:0010.04.2020 15:0010.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008928695Подведение итогов не позднее Поставка блоков аппаратов воздушного охлаждения из состава газокомпрессорного агрегата для ГКА-16НК-2 объекта "Дожимная компрессорная станция-3 Ново-Уренгойского лицензионного участка"614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.202010.04.2020 15:0010.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008928695Подведение итогов не позднее Поставка блоков аппаратов воздушного охлаждения из состава газокомпрессорного агрегата для ГКА-16НК-2 объекта "Дожимная компрессорная станция-3 Ново-Уренгойского лицензионного участка"614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка блоков аппаратов воздушного охлаждения из состава газокомпрессорного агрегата для ГКА-16НК-2 объекта "Дожимная компрессорная станция-3 Ново-Уренгойского лицензионного участка"
Начальная цена
246 674 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 400 246,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
28.25.11.110
28.25
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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