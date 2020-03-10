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    Главная / Торги / Поставка блоков аппаратов воздушного охлаждения из состава газокомпрессорного агрегата для ГКА-16НК-2 объекта "Дожимная компрессорная станция-3 Ново-Уренгойского лицензионного участка"

    Поставка блоков аппаратов воздушного охлаждения из состава газокомпрессорного агрегата для ГКА-16НК-2 объекта "Дожимная компрессорная станция-3 Ново-Уренгойского лицензионного участка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 21:5910.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008928695Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блоков аппаратов воздушного охлаждения из состава газокомпрессорного агрегата для ГКА-16НК-2 объекта "Дожимная компрессорная станция-3 Ново-Уренгойского лицензионного участка"614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008928695

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка блоков аппаратов воздушного охлаждения из состава газокомпрессорного агрегата для ГКА-16НК-2 объекта "Дожимная компрессорная станция-3 Ново-Уренгойского лицензионного участка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 14:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32008928695.pdf

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-69-54

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    FominykhAleksey@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фоминых А. В.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка блоков аппаратов воздушного охлаждения из состава газокомпрессорного агрегата для ГКА-16НК-2 объекта "Дожимная компрессорная станция-3 Ново-Уренгойского лицензионного участка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 21:59 GMT +310.03.2020 21:5910.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008928695Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блоков аппаратов воздушного охлаждения из состава газокомпрессорного агрегата для ГКА-16НК-2 объекта "Дожимная компрессорная станция-3 Ново-Уренгойского лицензионного участка"614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 21:5910.03.2020 21:5910.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008928695Дата и время вскрытия заявок Поставка блоков аппаратов воздушного охлаждения из состава газокомпрессорного агрегата для ГКА-16НК-2 объекта "Дожимная компрессорная станция-3 Ново-Уренгойского лицензионного участка"614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 15:0010.04.2020 15:0010.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008928695Подведение итогов не позднее Поставка блоков аппаратов воздушного охлаждения из состава газокомпрессорного агрегата для ГКА-16НК-2 объекта "Дожимная компрессорная станция-3 Ново-Уренгойского лицензионного участка"614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 15:0010.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008928695Подведение итогов не позднее Поставка блоков аппаратов воздушного охлаждения из состава газокомпрессорного агрегата для ГКА-16НК-2 объекта "Дожимная компрессорная станция-3 Ново-Уренгойского лицензионного участка"614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блоков аппаратов воздушного охлаждения из состава газокомпрессорного агрегата для ГКА-16НК-2 объекта "Дожимная компрессорная станция-3 Ново-Уренгойского лицензионного участка"

    Начальная цена

    246 674 880,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    7 400 246,40 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    7 400 246,40

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    28.25.11.110

    Теплообменники

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611070/name/5e79d7cea0ba16.56114867

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования"

    Кол-во: 3.00000

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