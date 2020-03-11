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Номер извещения
32008929751
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних швов плит покрытия на КНС «Восточная» по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 1а (инв. № 000112197)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
27.02.2020 15:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6263
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
aa.suslov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Потехина, 41
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Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних швов плит покрытия на КНС «Восточная» по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 1а (инв. № 000112197)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 12:00 GMT +311.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929751Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних швов плит покрытия на КНС «Восточная» по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 1а (инв. № 000112197) г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008929751Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних швов плит покрытия на КНС «Восточная» по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 1а (инв. № 000112197) г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Подведение итогов не позднее
26.03.2020 08:0026.03.2020 08:0026.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929751Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних швов плит покрытия на КНС «Восточная» по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 1а (инв. № 000112197) г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.03.202026.03.2020 08:0026.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929751Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних швов плит покрытия на КНС «Восточная» по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 1а (инв. № 000112197) г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних швов плит покрытия на КНС «Восточная» по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 1а (инв. № 000112197)
Начальная цена
235 599,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кима, 1а.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
43.31.10.110
43.31
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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