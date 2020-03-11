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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних швов плит покрытия на КНС «Восточная» по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 1а (инв. № 000112197)

    Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних швов плит покрытия на КНС «Восточная» по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 1а (инв. № 000112197)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929751Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних швов плит покрытия на КНС «Восточная» по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 1а (инв. № 000112197) г. Оренбург, ул. Потехина, 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008929751

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних швов плит покрытия на КНС «Восточная» по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 1а (инв. № 000112197)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    27.02.2020 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 3 Проект договора

    Информационная карта

    Приложение № 1 Техническое задание

    Приложение № 2 Сметный расчет

    Приложение № 4 Формы подачи предложений (услуги)

    Приложение № 5 Критерии оценки

    Приложение № 6 Горячая линия безопасности

    Приложения № 1 4 5 к проекту договора

    32008929751_Котировочный_лист.xlsx

    25-2020ГПБ_-_кап.рем.вн.швов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00 доб. 6263

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    aa.suslov@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних швов плит покрытия на КНС «Восточная» по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 1а (инв. № 000112197)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 12:00 GMT +311.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929751Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних швов плит покрытия на КНС «Восточная» по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 1а (инв. № 000112197) г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008929751Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних швов плит покрытия на КНС «Восточная» по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 1а (инв. № 000112197) г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Подведение итогов не позднее

    26.03.2020 08:0026.03.2020 08:0026.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929751Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних швов плит покрытия на КНС «Восточная» по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 1а (инв. № 000112197) г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.202026.03.2020 08:0026.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929751Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних швов плит покрытия на КНС «Восточная» по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 1а (инв. № 000112197) г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних швов плит покрытия на КНС «Восточная» по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 1а (инв. № 000112197)

    Начальная цена

    235 599,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кима, 1а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: Заказчик оплачивает стоимость работ по договору в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ. Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    43.31.10.110

    Работы штукатурные внешние и внутренние с применением штукатурных сеток и дранок

    Классификатор ОКВЭД2

    43.31

    Производство штукатурных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/625522/name/5e96930cbfb7d6.23771523

    15.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/625521/name/5e9692e8854518.62659373

    15.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство штукатурных работ"

    Кол-во: 1.00000

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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    28.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Крым республика
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