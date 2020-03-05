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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП050501
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение программного обеспечения
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
Контактный телефон
+7 495 783-30-00
Факс
+7 495 783-30-01
Адрес электронной почты
achirkin@gpm-rtv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чиркин Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение программного обеспечения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 15:00 GMT +305.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050501Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение программного обеспеченияМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2020 15:0005.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050501Дата и время вскрытия заявок Приобретение программного обеспеченияМосква
Подведение итогов не позднее
27.03.2020 15:0027.03.2020 15:0027.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050501Подведение итогов не позднее Приобретение программного обеспеченияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение программного обеспечения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГПМ РТВ"
Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
62.01.2
62
58.29.4
58.29.1
58.29.3
Документация лота
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