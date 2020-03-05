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    Главная / Торги / Приобретение программного обеспечения

    Приобретение программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050501Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение программного обеспеченияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050501

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение программного обеспечения

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Т000606_ГП050501_Итоговый_протокол_ЭТП_ГПБ.pdf

    Извещение

    ТЗ

    ТЗ word

    Форма КП

    Документы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    achirkin@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чиркин Александр Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 15:00 GMT +305.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050501Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение программного обеспеченияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2020 15:0005.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050501Дата и время вскрытия заявок Приобретение программного обеспеченияМосква

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2020 15:0027.03.2020 15:0027.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050501Подведение итогов не позднее Приобретение программного обеспеченияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 15:0027.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050501Подведение итогов не позднее Приобретение программного обеспеченияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение программного обеспечения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Классификатор ОКПД2

    62.01.2

    Оригиналы программного обеспечения

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    58.29.4

    Обеспечение программное в режиме on-line

    58.29.1

    Обеспечение программное системное на электронном носителе

    58.29.3

    Обеспечение программное для загрузки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607229/name/5e737098867f77.96165653

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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