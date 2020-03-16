Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка художественных и малярных кистей производится в полном соответствии с требованиями Части II. «Техническая часть» документации об аукционе и Части III. «Проект договора» документации об аукционе, в количестве 49 554 (Сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) штуки.