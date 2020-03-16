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    Главная / Торги / Поставка художественных и малярных кистей

    Поставка художественных и малярных кистей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008928711Дата и время окончания срока приема заявок Поставка художественных и малярных кистейМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008928711

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка художественных и малярных кистей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    27.02.2020 14:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32008928711-02-080-20.pdf

    Извещение

    Документация об аукционе (Редакция 2)

    Извещение о внесении изменений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    otd57_bz@mmza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марченко Кристина Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка художественных и малярных кистей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008928711Дата и время окончания срока приема заявок Поставка художественных и малярных кистейМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.03.2020 16:0025.03.2020 16:0025.03.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008928711Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка художественных и малярных кистейМосква

    Дата и время проведения

    27.03.2020 14:0027.03.2020 14:0027.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008928711Дата и время проведения Поставка художественных и малярных кистейМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 13:0031.03.2020 13:0031.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008928711Подведение итогов не позднее Поставка художественных и малярных кистейМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 13:0031.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008928711Подведение итогов не позднее Поставка художественных и малярных кистейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка художественных и малярных кистей

    Начальная цена

    2 066 027,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка художественных и малярных кистей производится в полном соответствии с требованиями Части II. «Техническая часть» документации об аукционе и Части III. «Проект договора» документации об аукционе, в количестве 49 554 (Сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) штуки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма, сроки и порядок оплаты установлены Частью III «Проект Договора» документации об аукционе. Оплата осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    32.91.19

    Щетки прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.91

    Производство метел и щеток

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/615747/name/5e7dffc0adff37.09486625

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство метел и щеток"

    Кол-во: 49554.00000

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