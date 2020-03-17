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Номер извещения
32008933826
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение планово-предупредительных работ на искусственных сооружениях на участке км 81+250 - км 120+800 автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону- Краснодар - Новороссийск, Московская область (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 10:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5911
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupky@russianhighways.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гридасова Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение планово-предупредительных работ на искусственных сооружениях на участке км 81+250 - км 120+800 автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону- Краснодар - Новороссийск, Московская область
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.04.202017.04.2020 23:5917.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933826Подведение итогов не позднее Выполнение планово-предупредительных работ на искусственных сооружениях на участке км 81+250 - км 120+800 автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону- Краснодар - Новороссийск, Московская областьМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение планово-предупредительных работ на искусственных сооружениях на участке км 81+250 - км 120+800 автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону- Краснодар - Новороссийск, Московская область
Начальная цена
89 913 630,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 798 272,60 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АВТОДОР - ТП
Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
42.13.10
42.13
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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