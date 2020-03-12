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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»

    Выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050492Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050492

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 13:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Положение о внутриобъектовом режиме ЮУГ

    Документация запроса предложений

    Договор подряда_ремонт ЖДПНП_ЮУГ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 932 848-75-46

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жданов Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050492Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050492Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 10:0020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050492Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» Волгоград

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050492Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Железнодорожные пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» расположены по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Беляевский район, пос. Дубенский, станция примыкания - станция Кандуровка Южно-Уральской ж дРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    42.12.20.150

    Услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных путей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания."

    Кол-во: 1

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