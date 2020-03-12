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Номер извещения
ГП050492
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 13:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 932 848-75-46
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жданов Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050492Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050492Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» Волгоград
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 10:0020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050492Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» Волгоград
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Железнодорожные пути необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» расположены по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Беляевский район, пос. Дубенский, станция примыкания - станция Кандуровка Южно-Уральской ж дРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
42.12.20.150
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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