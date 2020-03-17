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    Главная / Торги / на право заключения договора на оказание клининговых услуг для транспортных средств (12 лотов) (013-У/2020)

    на право заключения договора на оказание клининговых услуг для транспортных средств (12 лотов) (013-У/2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929855Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг для транспортных средств (695) БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008929855

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    013-У/2020

    Наименование закупки

    на право заключения договора на оказание клининговых услуг для транспортных средств (12 лотов) (013-У/2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 013-У/2020

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Юридический адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Почтовый адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Контактный телефон

    +7 4722 23-51-56

    Факс

    +7 4722 34-08-58

    Адрес электронной почты

    SChernyaeva@beloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черняева Светлана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (680)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 14:0120.03.2020 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929855Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для транспортных средств (680) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (680)

    Начальная цена

    288 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с технической частью (Часть III Документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с технической частью (Часть III Документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Часть II Документации).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 2

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (688)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 14:0120.03.2020 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929855Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для транспортных средств (688) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (688)

    Начальная цена

    59 880,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с технической частью (Часть III Документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с технической частью (Часть III Документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Часть II Документации).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 3

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (669)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 14:0120.03.2020 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929855Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для транспортных средств (669) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (669)

    Начальная цена

    100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с технической частью (Часть III Документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с технической частью (Часть III Документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Часть II Документации).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 4

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (683)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 14:0120.03.2020 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929855Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для транспортных средств (683) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (683)

    Начальная цена

    60 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с технической частью (Часть III Документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с технической частью (Часть III Документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Часть II Документации).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 5

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (687)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 14:0120.03.2020 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929855Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для транспортных средств (687) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (687)

    Начальная цена

    119 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с технической частью (Часть III Документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с технической частью (Часть III Документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Часть II Документации).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 6

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (690)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 14:0120.03.2020 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929855Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для транспортных средств (690) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (690)

    Начальная цена

    37 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Часть II Документации).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 7

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (698)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 14:0120.03.2020 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929855Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для транспортных средств (698) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (698)

    Начальная цена

    29 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Часть II Документации).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 8

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (695)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 14:0120.03.2020 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929855Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для транспортных средств (695) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (695)

    Начальная цена

    21 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Часть II Документации).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 9

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (700)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 14:0120.03.2020 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929855Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для транспортных средств (700) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (700)

    Начальная цена

    28 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Часть II Документации).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 10

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (682)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 14:0120.03.2020 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929855Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для транспортных средств (682) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (682)

    Начальная цена

    25 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Часть II Документации).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 11

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (681)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 14:0120.03.2020 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929855Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для транспортных средств (681) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (681)

    Начальная цена

    35 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Часть II Документации).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    Лот 12

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (667)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 14:0120.03.2020 14:01Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929855Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для транспортных средств (667) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг для транспортных средств (667)

    Начальная цена

    164 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Часть II Документации).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

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