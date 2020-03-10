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    Главная / Торги / Поставка анализатора цепей скалярного

    Поставка анализатора цепей скалярного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008927999Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анализатора цепей скалярногоМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008927999

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка анализатора цепей скалярного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 13:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение и документация

    сканирование0039.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Радар-Прибор
    Все закупки и тендеры НПП Радар-Прибор

    Юридический адрес

    111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30

    Почтовый адрес

    111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30

    Контактный телефон

    +7 916 657-38-86

    Факс

    +7 499 948-23-07

    Адрес электронной почты

    zakupkiradar@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка анализатора цепей скалярного

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 17:0013.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008927999Подведение итогов не позднее Поставка анализатора цепей скалярногоМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка анализатора цепей скалярного

    Начальная цена

    1 129 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Радар-Прибор»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НПП Радар-Прибор
    Все закупки и тендеры НПП Радар-Прибор

    Адрес местонахождения

    111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30

    Классификатор ОКПД2

    26.51.45

    Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Извещение и документация

    03.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/596807/name/5e68c0d1b79c94.88538064

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    15 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
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