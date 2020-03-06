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    Главная / Торги / Запрос предложений. Химические компоненты для производства сухой волочильной смазки

    Запрос предложений. Химические компоненты для производства сухой волочильной смазки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050489Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений. Химические компоненты для производства сухой волочильной смазкиБелорецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050489

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Химические компоненты для производства сухой волочильной смазки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.02.2020 13:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    тех.задание

    Спец-я

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БМК-ИНВЕСТ
    Все закупки и тендеры ЗАО БМК-ИНВЕСТ

    Юридический адрес

    453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, К. Маркса, 70

    Контактный телефон

    +7 34792 3-13-92

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    azelenov@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зеленов Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений. Химические компоненты для производства сухой волочильной смазки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050489Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений. Химические компоненты для производства сухой волочильной смазкиБелорецк

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 10:0030.04.2020 10:0030.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050489Подведение итогов не позднее Запрос предложений. Химические компоненты для производства сухой волочильной смазкиБелорецк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 10:0030.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050489Подведение итогов не позднее Запрос предложений. Химические компоненты для производства сухой волочильной смазкиБелорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений. Химические компоненты для производства сухой волочильной смазки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО БМК-ИНВЕСТ
    Все закупки и тендеры ЗАО БМК-ИНВЕСТ

    Адрес местонахождения

    453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, К. Маркса, 70

    Классификатор ОКПД2

    20.13.64.140

    Нитриды

    20.13.43.111

    Сода кальцинированная техническая

    20.13.41.130

    Сульфаты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сода кальцинированная"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Бура"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 3"

    "Нитрит натрия (азотистокислый)"

    Кол-во: 2.3

    "Позиция 4"

    "Сульфат натрия (сернокислый)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Магний сернокислый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Бор нитрид"

    Кол-во: 0.11

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