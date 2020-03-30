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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050524
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 1: Робототехнологический Комплекс (комплект Оборудования РТК Дутовой Сварки КПШБ442458.001) инв. 05-0989006
Начальная цена
9621905.75
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:27 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050524
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 2: ЛАЗЕР-ПРЕСС TC300CW С ЧПУ инв. 05-К440361
Начальная цена
4723407.6
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:27 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050524
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 3: ПРЕСС УС-30000ТН инв. 05-0989337
Начальная цена
20220750.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:27 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050524
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 4: Спектрометр "SPECTROTEST" инв. 06-0575172
Начальная цена
4437434.83
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:27 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050524
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 5: Атомный абсорбционный спектрометр «Analist» инв. 06-0577127
Начальная цена
1761992.65
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:27 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050524
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 6: УСТАНОВКА ДЛЯ НАПЛАВКИ РОЛИКОВ МНЛЗ инв. 05-К461579
Начальная цена
4702723.96
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:27 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050524
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 7: УСТАНОВКА ДЛЯ НАПЛАВКИ РОЛИКОВ МНЛЗ инв. 05-К461570
Начальная цена
4702722.79
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:27 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050524
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 8: УСТАНОВКА ДЛЯ НАПЛАВКИ РОЛИКОВ В МНЛЗ инв. 05-К461569
Начальная цена
4702719.06
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:27 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050524
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 9: ФРЕЗЕРНО-ОТРЕЗНОЙ СТ- ККЖ-8817М инв. 05-0430146
Начальная цена
4589904.6
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:27 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050524
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 10: Установка ЭРО сварочной проволоки инв. 07-0616285
Начальная цена
691689.6
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:27 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050524
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот11: ГОРИЗОНТ.-РАСТОЧНОЙ СТАНОК WD-250 инв. 05-0422039
Начальная цена
936565.97
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:27 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050524
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 12: ГОРИЗОНТАЛЬНО- РАСТ04Н0Й CT-OKW-200 инв. 05-0422208
Начальная цена
1402022.21
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:27 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050524
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 13: Токарно - винторезный станок SRM-1250 ТВ-125-120 инв. 05-0988616
Начальная цена
2072992.8
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:27 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050524
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 14: ТОКАРНЫЙ СТ-К инв. 05-0413271
Начальная цена
1425600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:27 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050524
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 15: ГОРИЗОН.-РАСТОЧНОЙ CTAHOKWD-250 инв. 05-0422028
Начальная цена
936565.97
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:27 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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