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Номер извещения
ГП050487
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке рабочей документации, проведению экспертизы промышленной безопасности рабочей документации на наружные инженерные сети, благоустройство и генеральный план по объекту: "Автотранспортное хозяйство (АТХ)" АО "Газпромнефть-МНПЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.02.2020 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Г. МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д. 1, К. 3,
Почтовый адрес
109429, Г МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, 1, 3
Контактный телефон
+7 495 734-92-00 доб. 4163
Адрес электронной почты
tk-mnpz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Ю.Н.
Место рассмотрения заявок
Москва
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Выполнение работ по разработке рабочей документации, проведению экспертизы промышленной безопасности рабочей документации на наружны
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 16:30 GMT +316.03.2020 16:3016.03.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050487Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке рабочей документации, проведению экспертизы промышленной безопасности рабочей документации на наружныМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение работ по разработке рабочей документации, проведению экспертизы промышленной безопасности рабочей документации на наружны
Официальный сайт, на котором размещена документация
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