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    Главная / Торги / открытый запрос котировок в электронной форме, на право заключения договора на поставку продукции (Лента 79НМ-2кл.)

    открытый запрос котировок в электронной форме, на право заключения договора на поставку продукции (Лента 79НМ-2кл.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 07:0006.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008927914Дата и время окончания срока приема заявок поставка продукции (лента 79НМ 2кл 0,35х200) Ижевск Песочная 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008927914

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый запрос котировок в электронной форме, на право заключения договора на поставку продукции (Лента 79НМ-2кл.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект ДЗ

    Проект договора

    Приложение к проекту договора

    Извещение

    Протокол_рассмотрения_и_подв_итогов_12.03.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Юридический адрес

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    Почтовый адрес

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Контактный телефон

    +7 3412 48-03-59

    Факс

    +7 3412 90-32-20

    Адрес электронной почты

    047@kupol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кожевникова Ирина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск Песочная 3

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продукции (лента 79НМ 2кл 0,35х200)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 07:00 GMT +306.03.2020 07:0006.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008927914Дата и время окончания срока приема заявок поставка продукции (лента 79НМ 2кл 0,35х200) Ижевск Песочная 3

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 07:0106.03.2020 07:0106.03.2020 07:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008927914Дата и время вскрытия заявок поставка продукции (лента 79НМ 2кл 0,35х200) Ижевск Песочная 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008927914Подведение итогов не позднее поставка продукции (лента 79НМ 2кл 0,35х200) Ижевск Песочная 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции (лента 79НМ 2кл 0,35х200)

    Начальная цена

    13 284 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИЭМЗ КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Адрес местонахождения

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Классификатор ОКПД2

    24.32.20

    Прокат листовой холоднокатаный стальной, плакированный, с гальваническим или другим покрытием, шириной менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    46.72.1

    Торговля оптовая металлическими рудами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/597901/name/5e69e9877f7678.80289634

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая металлическими рудами"

    Кол-во: 3000.00000

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