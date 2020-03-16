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    Главная / Торги / Оказание услуг по комплексному уходу за зелеными насаждениями

    Оказание услуг по комплексному уходу за зелеными насаждениями

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008927804Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексному уходу за зелеными насаждениями.353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008927804

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по комплексному уходу за зелеными насаждениями

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 12:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_207.doc

    Локально_ресурсная_смета._.xlsx

    ЗД ЗП 207 V2

    Реестр изменений от 11.03.2020

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-11-18

    Факс

    Адрес электронной почты

    valjanikovana@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Вальяникова Н.А. Не

    Место рассмотрения предложений

    353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по комплексному уходу за зелеными насаждениями.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.04.202014.04.2020 18:0014.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008927804Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексному уходу за зелеными насаждениями.353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по комплексному уходу за зелеными насаждениями.

    Начальная цена

    720 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    01.6

    Услуги в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг

    Классификатор ОКВЭД2

    01

    Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610361/name/5e78c9697d4999.34674192

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по комплексному уходу за зелеными насаждениями "

    Кол-во:

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