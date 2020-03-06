Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку, монтаж и пусконаладочные работы системы отображения информации (видеостена) для нужд ООО «Автодор – Платные Дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку, монтаж и пусконаладочные работы системы отображения информации (видеостена) для нужд ООО «Автодор – Платные Дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008927983Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж и пусконаладочные работы системы отображения информации (видеостена) для нужд ООО «Автодор – Платные Дороги»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008927983

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку, монтаж и пусконаладочные работы системы отображения информации (видеостена) для нужд ООО «Автодор – Платные Дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 13:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    итоговый_протокол_32008927983.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5922

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupki@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шувалова Нина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, монтаж и пусконаладочные работы системы отображения информации (видеостена) для нужд ООО «Автодор – Платные Дороги»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 23:5916.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008927983Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж и пусконаладочные работы системы отображения информации (видеостена) для нужд ООО «Автодор – Платные Дороги»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, монтаж и пусконаладочные работы системы отображения информации (видеостена) для нужд ООО «Автодор – Платные Дороги»

    Начальная цена

    2 083 847,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВТОДОР - ТП
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.190

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599522/name/5e6b35abb1aeb5.25536783

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО НПЦАП
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074399
    Система внутренних ВКС (Программно-аппаратный комплекс на платформе российского ПО)
    Система внутренних ВКС (Программно-аппаратный комплекс на платформе российского ПО)
    592431
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    2 358 547
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225609
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    591755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП213790
    Поставка IP-телефонов определенной марки (Avaya)
    Поставка IP-телефонов определенной марки (Avaya)
    589272
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Краснодарский край
    Все регионы
    Краснодарский край, Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить