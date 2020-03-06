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Номер извещения
ГП050484
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ковша багер-элеватора BW-016.21.010.СБ для нужд АО ХК «Якутуголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-51
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
tatyana.ermenzina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Ермензина Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Поставка ковша багер-элеватора BW-016.21.010.СБ для нужд АО ХК «Якутуголь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 17:00 GMT +306.03.2020 17:0006.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050484Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ковша багер-элеватора BW-016.21.010.СБ для нужд АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 17:0006.03.2020 17:0006.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050484Дата и время вскрытия заявок Поставка ковша багер-элеватора BW-016.21.010.СБ для нужд АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
19.06.2020 17:0019.06.2020 17:0019.06.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050484Подведение итогов не позднее Поставка ковша багер-элеватора BW-016.21.010.СБ для нужд АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ковша багер-элеватора BW-016.21.010.СБ для нужд АО ХК «Якутуголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
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Документация лота
Кол-во: 100
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