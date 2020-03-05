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    Главная / Торги / Поставка труб 12Х18Н10Т

    Поставка труб 12Х18Н10Т

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 09:0005.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008928037Дата и время окончания срока приема заявок Труба 12Х18Н10ТВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008928037

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка труб 12Х18Н10Т

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 13:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№177_от_17.03.2020_Поставка_труб_12Х18Н10Т_итоги.docx

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бутузова Лилия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Труба 12Х18Н10Т

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008928037Подведение итогов не позднее Труба 12Х18Н10ТВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба 12Х18Н10Т

    Начальная цена

    1 414 365,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка труб 12Х18Н10Т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка за счет Поставщика на склад Грузополучателя: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.110

    Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604758/name/5e71b7e4938402.79353382

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 1825.00000

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