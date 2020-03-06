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    Главная / Торги / Комплект запасных частей на вакуумную электропечь Вега-5

    Комплект запасных частей на вакуумную электропечь Вега-5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008927114Дата и время окончания срока приема заявок Комплект запасных частей на вакуумную электропечь Вега-5249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008927114

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    92

    Наименование закупки

    Комплект запасных частей на вакуумную электропечь Вега-5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 11:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Проект договора

    Протокол_о_результатах_закупки.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 48442 5-00-48

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    spzakupki861@spzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ливенцев Владимир Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплект запасных частей на вакуумную электропечь Вега-5

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.03.202010.03.2020 16:0010.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008927114Подведение итогов не позднее Комплект запасных частей на вакуумную электропечь Вега-5249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплект запасных частей на вакуумную электропечь Вега-5

    Начальная цена

    540 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.21.13.119

    Электропечи и камеры промышленные или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.21

    Производство печей, термокамер и печных горелок

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/595566/name/5e678e2854cbd0.87204107

    10.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство печей, термокамер и печных горелок"

    Кол-во: 1.00000

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