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Номер извещения
ГП050482
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Лист стальной 6мм 1500х6000 ст3ПС ГОСТ 19903-74 Лист стальной 6мм 1500х6000 ст3ПС ГОСТ 19903-74 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Гайка анкерная (АВ20) Гайка анкерная (АВ20) Гайка анкерная (АВ20) Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80 Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80 Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.02.2020 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-08
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
godunov@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Годунов Егор Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Лист стальной 6мм 1500х6000 ст3ПС ГОСТ 19903-74 Лист стальной 6мм 1500х6000 ст3ПС ГОСТ 19903-74 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Гайка анкерная (АВ20) Гайка анкерная (АВ20) Гайка анкерная (АВ20) Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80 Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80 Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 18:00 GMT +310.03.2020 18:0010.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050482Дата и время окончания срока приема заявок Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Лист стальной 6мм 1500х6000 ст3ПС ГОСТ 19903-74 Лист стальной 6мм 1500х6000 ст3ПС ГОСТ 19903-74 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Гайка анкерная (АВ20) Гайка анкерная (АВ20) Гайка анкерная (АВ20) Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80 Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80 Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80 Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 08:0030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050482Подведение итогов не позднее Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Лист стальной 6мм 1500х6000 ст3ПС ГОСТ 19903-74 Лист стальной 6мм 1500х6000 ст3ПС ГОСТ 19903-74 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Гайка анкерная (АВ20) Гайка анкерная (АВ20) Гайка анкерная (АВ20) Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80 Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80 Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80 Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.202030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050482Подведение итогов не позднее Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Лист стальной 6мм 1500х6000 ст3ПС ГОСТ 19903-74 Лист стальной 6мм 1500х6000 ст3ПС ГОСТ 19903-74 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Гайка анкерная (АВ20) Гайка анкерная (АВ20) Гайка анкерная (АВ20) Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80 Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80 Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Арматура 20мм 12м АВ400С ТУ 14-1-5254-2006 Лист стальной 6мм 1500х6000 ст3ПС ГОСТ 19903-74 Лист стальной 6мм 1500х6000 ст3ПС ГОСТ 19903-74 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97 Гайка анкерная (АВ20) Гайка анкерная (АВ20) Гайка анкерная (АВ20) Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80 Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80 Проволока ВР-1 D5мм ГОСТ 6727-80
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Саха (Якутия), г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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