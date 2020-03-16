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Номер извещения
32008926799
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Екатеринбург)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.02.2020 11:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Екатеринбург)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926799Дата и время окончания срока приема заявок Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Екатеринбург)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008926799Дата и время вскрытия заявок Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Екатеринбург)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 16:0019.03.2020 16:0019.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926799Подведение итогов не позднее Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Екатеринбург)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Екатеринбург)
Начальная цена
44 834 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
17078
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ЕкатеринбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
55.10
55.10
Документация лота
Кол-во: 17078.00000
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