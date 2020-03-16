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    Главная / Торги / Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Екатеринбург)

    Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Екатеринбург)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926799Дата и время окончания срока приема заявок Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Екатеринбург)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008926799

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Екатеринбург)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.02.2020 11:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК_№123.2-20.pdf

    123_ПКК__коррект.7z

    Извещение

    Извещение об изменении

    Извещение об изменении (2)

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горшков Михаил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Екатеринбург)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926799Дата и время окончания срока приема заявок Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Екатеринбург)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008926799Дата и время вскрытия заявок Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Екатеринбург)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 16:0019.03.2020 16:0019.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926799Подведение итогов не позднее Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Екатеринбург)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 16:0019.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926799Подведение итогов не позднее Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Екатеринбург)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Екатеринбург)

    Начальная цена

    44 834 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    17078

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЕкатеринбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за фактически оказанные услуги Исполнителя производится Заказчиком ежемесячно посредством перевода денежных средств (с учетом НДС/без НДС) на расчетный счет Исполнителя на основании выставленных счетов в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета с приложением соответствующих подтверждающих документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    55.10

    Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья

    Классификатор ОКВЭД2

    55.10

    Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610581/name/5e79a31738fc21.29548141

    24.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/615509/name/5e7ded7dcf9641.63612219

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"

    Кол-во: 17078.00000

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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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