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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку компьютерной техники для нужд производственной сети

    Запрос котировок в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку компьютерной техники для нужд производственной сети

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930004Дата и время окончания срока приема заявок Закупка компьютерной техники для нужд производственной сетиМОСКВАПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008930004

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку компьютерной техники для нужд производственной сети

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 16:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение к извещению

    Протокол_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Юридический адрес

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    Почтовый адрес

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Контактный телефон

    +7 495 730-03-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    asadykov@rscc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Садыков Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    МОСКВА

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка компьютерной техники для нужд производственной сети

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930004Подведение итогов не позднее Закупка компьютерной техники для нужд производственной сетиМОСКВА

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка компьютерной техники для нужд производственной сети

    Начальная цена

    74 040,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением к извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением к извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением к извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП КС
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Адрес местонахождения

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Классификатор ОКПД2

    26.20.13.000

    Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51.1

    Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599526/name/5e6b36601c91c9.06684928

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами"

    Кол-во: 53.00000

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    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
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