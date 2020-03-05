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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку бумаги листовой для офисной техники для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на поставку бумаги листовой для офисной техники для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 09:3005.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929190Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку бумаги листовой для офисной техники для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008929190

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    405

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку бумаги листовой для офисной техники для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Выписка_ТК_15_от_24.03.2020_№1.pdf

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 495 578-46-46 доб. 25014

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TenderShH@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Гомозков Дмитрий Станиславович,ds.gomozkov@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку бумаги листовой для офисной техники для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929190Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку бумаги листовой для офисной техники для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку бумаги листовой для офисной техники для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    2 325 170,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с РАЗДЕЛОМ 5 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская область, город Химки, территория аэропорта Шереметьево, склад ООО «Шереметьево Хэндлинг»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Процедурной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    17.1

    Целлюлоза, бумага и картон

    Классификатор ОКВЭД2

    47.62.2

    Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/612144/name/5e7b123e170511.68036392

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во: 1.00000

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