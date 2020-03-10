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    Главная / Торги / Поставка комплектующих для ремонта и технического обслуживания системы пожарной сигнализации

    Поставка комплектующих для ремонта и технического обслуживания системы пожарной сигнализации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926773Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для ремонта и технического обслуживания системы пожарной сигнализации Верхняя ПышмаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008926773

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для ремонта и технического обслуживания системы пожарной сигнализации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 11:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ П.Д.БОРОДИНА
    Все закупки и тендеры ГАУЗ СО ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ ЦГБ ИМ. П.Д. БОРОДИНА

    Юридический адрес

    624090, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, 32, -, -

    Почтовый адрес

    624090, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, 32, -, -

    Контактный телефон

    +7 34368 9-01-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    Vphospital_VP@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подлеснов Роман Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Верхняя Пышма

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих для ремонта и технического обслуживания системы пожарной сигнализации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 08:00 GMT +310.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926773Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для ремонта и технического обслуживания системы пожарной сигнализации Верхняя Пышма

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 08:0010.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008926773Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих для ремонта и технического обслуживания системы пожарной сигнализации Верхняя Пышма

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926773Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для ремонта и технического обслуживания системы пожарной сигнализации Верхняя Пышма

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для ремонта и технического обслуживания системы пожарной сигнализации

    Начальная цена

    143 731,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Формируются и указываются согласно Технического задания – Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится по безналичному расчету, платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счетов, счет-фактур (при наличии) Поставщика за фактически поставленный товар в течение не более 60 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора), что подтверждается отметкой Заказчика в товарной (товарно-транспортной) накладной. 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32 с момента заключения договора сторонами, единовременно, в течение 20 рабочих дней. Допускается досрочная поставка товара.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУЗ СО ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ ЦГБ ИМ. П.Д. БОРОДИНА
    Все закупки и тендеры ГАУЗ СО ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ ЦГБ ИМ. П.Д. БОРОДИНА

    Адрес местонахождения

    624090, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, 32, -, -

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50

    Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая специализированная прочая"

    Кол-во: 1.00000

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    27.09.2022 12:00(GMT+03:00)
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