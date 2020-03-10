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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008926773
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплектующих для ремонта и технического обслуживания системы пожарной сигнализации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 11:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624090, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, 32, -, -
Почтовый адрес
624090, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, 32, -, -
Контактный телефон
+7 34368 9-01-11
Факс
Адрес электронной почты
Vphospital_VP@inbox.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подлеснов Роман Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Верхняя Пышма
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих для ремонта и технического обслуживания системы пожарной сигнализации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 08:00 GMT +310.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926773Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для ремонта и технического обслуживания системы пожарной сигнализации Верхняя Пышма
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 08:0010.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008926773Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих для ремонта и технического обслуживания системы пожарной сигнализации Верхняя Пышма
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих для ремонта и технического обслуживания системы пожарной сигнализации
Начальная цена
143 731,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Формируются и указываются согласно Технического задания – Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУЗ СО ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ ЦГБ ИМ. П.Д. БОРОДИНА
Все закупки и тендеры ГАУЗ СО ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ ЦГБ ИМ. П.Д. БОРОДИНА
Адрес местонахождения
624090, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, 32, -, -
26.30.50
46.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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