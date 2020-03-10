Поставка комплектующих для ремонта и технического обслуживания системы пожарной сигнализации

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится по безналичному расчету, платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счетов, счет-фактур (при наличии) Поставщика за фактически поставленный товар в течение не более 60 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора), что подтверждается отметкой Заказчика в товарной (товарно-транспортной) накладной. 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32 с момента заключения договора сторонами, единовременно, в течение 20 рабочих дней. Допускается досрочная поставка товара.