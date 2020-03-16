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    Главная / Торги / Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс».

    Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003630Дата и время окончания срока приема заявок Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003630

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 14:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов.rtf

    Форма 4

    Форма 5

    Форма 6

    Извещение_о_закупке

    Документация о запросе предложений_Определение поправок магнитного склонения

    Продление_сроков_подведения_итогов_до_15.06.2020_Извещение_о_закупке

    Форма 1

    Форма 2

    Форма 3

    Продление сроков подведения итогов Извещение_о_закупке

    Продление_сроков_подведения_итогов_до 29.05.2020 Извещение_о_закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Контактный телефон

    495 доб.4195353

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rusgasalliance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябинкова Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 16:00 GMT +316.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003630Дата и время окончания срока приема заявок Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 17:0016.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003630Дата и время вскрытия заявок Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс».Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2020 16:0015.06.2020 16:0015.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003630Подведение итогов не позднее Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.202015.06.2020 16:0015.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003630Подведение итогов не позднее Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс».

    Начальная цена

    808 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1.4. документации о запросе предложений).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в срок, составляющий не более 30 (тридцати) календарных дней, на основании подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных услуг при наличии выставленного Исполнителем счета-фактуры.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Классификатор ОКПД2

    M

    УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/666391/name/5ee78cc3ce7447.19980672

    15.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшпрогнозная оценка параметров склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс»"

    Кол-во: 1

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