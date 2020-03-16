www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003630
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 14:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Контактный телефон
495 доб.4195353
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rusgasalliance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябинкова Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 16:00 GMT +316.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003630Дата и время окончания срока приема заявок Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс».Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 17:0016.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003630Дата и время вскрытия заявок Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс».Москва
Подведение итогов не позднее
15.06.2020 16:0015.06.2020 16:0015.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003630Подведение итогов не позднее Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.06.202015.06.2020 16:0015.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003630Подведение итогов не позднее Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прогнозная оценка параметров магнитного склонения для выполнения текущих маркшейдерско-геодезических работ на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс».
Начальная цена
808 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1.4. документации о запросе предложений).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РУСГАЗАЛЬЯНС
Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
M
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.