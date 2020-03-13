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Номер извещения
ГП050479
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплексных работ по приведению узлов связи 5-го кольца управляющей сети предприятия к целевому состоянию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.02.2020 10:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Г. МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д. 1, К. 3,
Почтовый адрес
109429, Г МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, 1, 3
Контактный телефон
+7 495 734-92-00 доб. 2435
Адрес электронной почты
tk-mnpz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бухарина Мария Александровна
Место рассмотрения заявок
Москва
Закупки и тендеры
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Лот 3. Выполнение комплексных работ по приведению узлов связи 5-го кольца управляющей сети предприятия к целевому состоянию
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 16:30 GMT +313.03.2020 16:3013.03.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050479Дата и время окончания срока приема заявок Лот 3. Выполнение комплексных работ по приведению узлов связи 5-го кольца управляющей сети предприятия к целевому состояниюМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 3. Выполнение комплексных работ по приведению узлов связи 5-го кольца управляющей сети предприятия к целевому состоянию
Официальный сайт, на котором размещена документация
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