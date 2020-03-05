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Номер извещения
32008929186
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку буксировочных тросов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.02.2020 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Почтовый адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 926 029-80-69
Факс
--
Адрес электронной почты
TenderShH@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Рудычик Роман Сергеевич,rs.rudychik@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на поставку буксировочных тросов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.03.202016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929186Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку буксировочных тросов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку буксировочных тросов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Начальная цена
830 720,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с РАЗДЕЛОМ 5 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская область, город Химки, территория аэропорта ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
25.93.11
47
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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