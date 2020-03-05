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    на право заключения договора на поставку буксировочных тросов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 09:3005.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929186Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку буксировочных тросов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008929186

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    404

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку буксировочных тросов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Выписка_ТК_15_от_24.03.2020_№2.pdf

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 926 029-80-69

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TenderShH@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудычик Роман Сергеевич,rs.rudychik@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку буксировочных тросов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929186Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку буксировочных тросов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку буксировочных тросов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    830 720,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с РАЗДЕЛОМ 5 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская область, город Химки, территория аэропорта ШереметьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Процедурной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    25.93.11

    Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции

    Классификатор ОКВЭД2

    47

    Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/612150/name/5e7b141dd8f587.91883665

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами"

    Кол-во: 1.00000

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    СМСП
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    815 600
    Лоты:
    2
    Регион:
    Самарская область
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