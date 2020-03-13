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Номер извещения
32008926574
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
27.02.2020 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 223-14-49
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горячева Юлия Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:00 GMT +313.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926574Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.03.2020 23:5918.03.2020 23:5918.03.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008926574Дата окончания срока рассмотрения заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.Москва
Дата и время проведения
23.03.2020 10:0023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008926574Дата и время проведения Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.Москва
Подведение итогов не позднее
01.04.2020 11:0001.04.2020 11:0001.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926574Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.
Начальная цена
1 382 333,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
71.20.13.110
71.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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