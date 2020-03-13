Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / На оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.

    На оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926574Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008926574

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    27.02.2020 10:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_157_РКЗ_27.03.2020_2ч_Экспертиза_ПОО_на_хим_и_нефтехим_ОПО_(2).docx

    Документация

    Решение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 223-14-49

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горячева Юлия Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:00 GMT +313.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926574Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.03.2020 23:5918.03.2020 23:5918.03.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008926574Дата окончания срока рассмотрения заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.Москва

    Дата и время проведения

    23.03.2020 10:0023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008926574Дата и время проведения Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.Москва

    Подведение итогов не позднее

    01.04.2020 11:0001.04.2020 11:0001.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926574Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.202001.04.2020 11:0001.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926574Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, применяемого на химически и нефтехимическом опасном производственном объекте.

    Начальная цена

    1 382 333,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    71.20.13.110

    Услуги в области испытаний и анализа механических и электрических характеристик машин, двигателей, автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и прочего комплектного оборудования, содержащего механические и электрические компоненты

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/614802/name/5e7db991505c01.83074025

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Запрос предложений № 32211046084
    Выполнение работ по поверке и калибровке средств измерений
    Выполнение работ по поверке и калибровке средств измерений
    588170
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 070 668
    Лоты:
    1
    Регион:
    Владимирская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить