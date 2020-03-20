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    Главная / Торги / Поставка серверного и сетевого оборудования для организации центра обработки данных с выполнением работ по монтажу и настройке

    Поставка серверного и сетевого оборудования для организации центра обработки данных с выполнением работ по монтажу и настройке

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного и сетевого оборудования для организации центра обработки данных с выполнением работ по монтажу и настройкеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050865

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1064-00-03-8

    Наименование закупки

    Поставка серверного и сетевого оборудования для организации центра обработки данных с выполнением работ по монтажу и настройке

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен

    Дата публикации

    28.02.2020 14:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_по_заявке_на_закупку_от_27.02.2020_№_1064-00-03-8_(ЦОД).docx

    Итоговый_протокол_от_23.03.2020_№_ГП050865_для_ЭТП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ
    Все закупки и тендеры ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Контактный телефон

    +7 495 966-14-56 доб. 1017

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakaz@gpbra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шатилов Вячеслав Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка серверного и сетевого оборудования для организации центра обработки данных с выполнением работ по монтажу и настройке

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 09:00 GMT +320.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного и сетевого оборудования для организации центра обработки данных с выполнением работ по монтажу и настройкеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 09:0020.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050865Дата и время вскрытия заявок Поставка серверного и сетевого оборудования для организации центра обработки данных с выполнением работ по монтажу и настройкеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 23:5923.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050865Подведение итогов не позднее Поставка серверного и сетевого оборудования для организации центра обработки данных с выполнением работ по монтажу и настройкеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка серверного и сетевого оборудования для организации центра обработки данных с выполнением работ по монтажу и настройке

    Начальная цена

    9 864 396,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за товары производится по факту поставки товаров в размере 100% в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки. Оплата за работы производится по факту выполнения работ в размере 100% в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ. Поставка товаров осуществляется в течение 10 (Десяти) недель с даты подписания договора. Выполнение работ осуществляется в течение 2 (Двух) недель с даты поставки товаров.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ
    Все закупки и тендеры ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Классификатор ОКПД2

    26.20.14.000

    Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610377/name/5e78d8ab7115f4.76193872

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Серверное и сетевое оборудование для организации центра обработки данных с выполнением работ по монтажу и настройке"

    Кол-во: 10

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    1
    Регион:
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