Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за товары производится по факту поставки товаров в размере 100% в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки. Оплата за работы производится по факту выполнения работ в размере 100% в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ. Поставка товаров осуществляется в течение 10 (Десяти) недель с даты подписания договора. Выполнение работ осуществляется в течение 2 (Двух) недель с даты поставки товаров.