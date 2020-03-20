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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП050865
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка серверного и сетевого оборудования для организации центра обработки данных с выполнением работ по монтажу и настройке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Дата публикации
28.02.2020 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Контактный телефон
+7 495 966-14-56 доб. 1017
Факс
--
Адрес электронной почты
zakaz@gpbra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шатилов Вячеслав Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка серверного и сетевого оборудования для организации центра обработки данных с выполнением работ по монтажу и настройке
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 09:00 GMT +320.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного и сетевого оборудования для организации центра обработки данных с выполнением работ по монтажу и настройкеМосква
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 09:0020.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050865Дата и время вскрытия заявок Поставка серверного и сетевого оборудования для организации центра обработки данных с выполнением работ по монтажу и настройкеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка серверного и сетевого оборудования для организации центра обработки данных с выполнением работ по монтажу и настройке
Начальная цена
9 864 396,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ
Все закупки и тендеры ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
26.20.14.000
Документация лота
Кол-во: 10
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