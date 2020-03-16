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    Главная / Торги / Выполнение работ: Разработка документации по геодинамическому мониторингу на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс»

    Выполнение работ: Разработка документации по геодинамическому мониторингу на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050610Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ: Разработка документации по геодинамическому мониторингу на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050610

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ: Разработка документации по геодинамическому мониторингу на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 17:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 4

    Форма 6

    Форма 5

    Документация о запросе предложений_Работы услуги Геодинамич мониторинг

    Форма 1

    Форма 2

    Форма 3

    Извещение_о_закупке

    Продление сроков подведения итогов Извещение_о_закупке

    Продление_сроков_подведения_итогов_до 29.05.2020 Извещение_о_закупке

    О_признании_закупки_несостоявшейся.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Контактный телефон

    495 доб.4195353

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rusgasalliance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябинкова Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ: Разработка документации по геодинамическому мониторингу на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 16:00 GMT +316.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050610Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ: Разработка документации по геодинамическому мониторингу на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 17:0016.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050610Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ: Разработка документации по геодинамическому мониторингу на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс»Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2020 16:0029.05.2020 16:0029.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050610Подведение итогов не позднее Выполнение работ: Разработка документации по геодинамическому мониторингу на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.202029.05.2020 16:0029.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050610Подведение итогов не позднее Выполнение работ: Разработка документации по геодинамическому мониторингу на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ: Разработка документации по геодинамическому мониторингу на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс»

    Начальная цена

    2 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Форма № 1.4. Документации о запросе предложений).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ (этапов) осуществляется Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в срок, составляющий не более 60 (шестьдесят) календарных дней, на основании подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных услуг при наличии выставленного Исполнителем счета-фактуры.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Классификатор ОКПД2

    71.12.3

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги

    M

    УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/654207/name/5ece7e31946e48.40564433

    27.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "разработка документации по геодинамическому мониторингу на лицензионных участках недр ООО "РусГазАльянс""

    Кол-во: 1

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