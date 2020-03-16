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Номер извещения
ГП050610
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ: Разработка документации по геодинамическому мониторингу на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 17:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Контактный телефон
495 доб.4195353
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rusgasalliance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябинкова Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Выполнение работ: Разработка документации по геодинамическому мониторингу на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 16:00 GMT +316.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050610Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ: Разработка документации по геодинамическому мониторингу на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 17:0016.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050610Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ: Разработка документации по геодинамическому мониторингу на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс»Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2020 16:0029.05.2020 16:0029.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050610Подведение итогов не позднее Выполнение работ: Разработка документации по геодинамическому мониторингу на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ: Разработка документации по геодинамическому мониторингу на лицензионных участках недр ООО «РусГазАльянс»
Начальная цена
2 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием (Форма № 1.4. Документации о запросе предложений).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РУСГАЗАЛЬЯНС
Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
71.12.3
M
71.12
Документация лота
Кол-во: 1
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