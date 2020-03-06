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    Главная / Торги / Поставка силикагеля марки КСКГ

    Поставка силикагеля марки КСКГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926579Дата и время окончания срока приема заявок  Поставка силикагеля марки КСКГ.105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008926579

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка силикагеля марки КСКГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 10:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_об_итогах_закупки_ОЗК_32008926579-01.pdf

    Извещение ОЗК (РПЗ 1380)

    Документация ОЗК (РПЗ 1380)

    Проект договора к ОЗК (РПЗ 1380)

    Техническое задание к ОЗК (РПЗ 1380)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 495 734-87-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.miroshnikov@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Мирошников Антон Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

     Поставка силикагеля марки КСКГ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926579Дата и время окончания срока приема заявок  Поставка силикагеля марки КСКГ.105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 10:0006.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008926579Дата и время вскрытия заявок  Поставка силикагеля марки КСКГ.105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926579Подведение итогов не позднее  Поставка силикагеля марки КСКГ.105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

     Поставка силикагеля марки КСКГ.

    Начальная цена

    1 273 857,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    20.13.24.170

    Силикагели

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602266/name/5e6f767329a364.33823272

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных неорганических химических веществ"

    Кол-во: 1.00000

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